Straks niet alleen over viaduct naar Sliedrecht centrum, maar ook door fietstunnel: ‘Zo snel mogelijk’

Sliedrecht kan dankzij 21 miljoen euro nu écht werk gaan maken van 1500 nieuwe woningen boven A15

Het is tijd om te stoppen met dromen en te beginnen met bouwen in Sliedrecht. Het kabinet heeft namelijk besloten dat het baggerdorp maar liefst 21 miljoen euro aan subsidie krijgt om de grootse bouwplannen te realiseren; het viaduct, de 1500 woningen, de verbindingen en de groene long. In 2027 moet de schop uiterlijk in de grond zitten.