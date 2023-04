Stofknopen, magnetische speldenbakjes en ritsen; Dordts raadslid opent fourniturenwinkeltje

Middelgro­te brand in woning in Oud-Al­blas, bewoners op tijd buiten

Aan de Wilgenlaan in Oud-Alblas is zondagavond een middelgrote brand uitgebroken in een woning. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk onder controle kunnen krijgen. De oorzaak van de brand is onbekend.