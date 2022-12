Stichting eist bij rechter dat bomen langs Wantij blijven staan: ‘Een uniek stedelijk natuurgebiedje’

VAN NATURE De aalschol­ver­po­pu­la­tie krimpt in ons veranderen­de landschap, maar... de vogel past zich ook aan

In 1965 werd de aalscholver in Nederland volledig beschermd verklaard, waarna de populatie toenam tot zo’n 23.000 paar. Tegenwoordig schommelt dat rond de 16.000. Volgens sommige organisaties gaat die afname te langzaam en zij pleiten dan ook voor actieve ‘maatregelen’ om de populatie verder in te krimpen...

30 november