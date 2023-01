Stichting Debster’s breidt uit naar hele regio: ‘Aantal leden blijft toenemen’

De stichting had al meerdere uitdeelpunten in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Daar zijn nu de gemeenten Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Hardinxveld-Giessendam aan toegevoegd. ,,In juli hadden we 1250 leden, dat is inmiddels gegroeid naar 1450 leden. Ieder lid is al veel, want het gaat dan vaak om een heel gezin. Door de energiekosten zitten mensen echt in overlevingsstand. Toch gaat er nog altijd veel schaamte gepaard met armoede.”