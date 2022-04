Sterke daling aantal WW-uitkeringen in Drechtsteden, vrachtwagenchauffeurs bijna niet meer te krijgen

Dordtse schutter Terry C. van dodelijke schietpar­tij in Merwe­destraat betrapt met doorgela­den vuurwapen

Dordtenaar Terry C. (33), die in 2016 Brian ‘Bob’ Cumma in zijn woonplaats doodschoot, heeft zich deze week bij de rechtbank in Breda moeten verantwoorden voor het bezit van een doorgeladen pistool. Dit vuurwapen zat verstopt in een Mercedes, die na een tip staande werd gehouden op de A59 bij Terheijden.

20 april