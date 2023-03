Stemmen kan op 15 maart ook in een molen

Energiezui­ni­ge huizen vooral in H-I-Am­bacht zeer geliefd bij kopers

Het prijsverschil tussen woningen met een gunstig of een ongunstig energielabel is het afgelopen jaar flink toegenomen. Door de hoge energieprijzen laten kopers woningen met de labels E, F of G het liefst links liggen, omdat die energie verslinden. In Hendrik-Ido-Ambacht had maar liefst 40 procent van de verkochte huizen het zuinige energielabel A.