Steekpartij in Dordtse Stadsbibliotheek zorgt voor geschokte reacties; verdachte nog voortvluchtig

indebuurt.nl Wist jij dat Dordrecht een carnavals­num­mer heeft: luister 'm hier

“Fijnfisjenie in Ooi- en Ramsgat , we gaan weer aan de gang”, zingt Lamme Frans in zijn feestnummer. De zanger maakte een carnavalslied en noemt daarin verschillende Nederlandse steden. Zo ook Dordrecht, oftewel Ooi- en Ramsgat.