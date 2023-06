SteDoCo met lege handen na seizoen van 351 dagen: ‘Bizar hè, het lijkt wel profvoetbal’

Sterrenbur­gers zitten totaal niet te wachten op betaald parkeren in hun buurtje, bijna iedereen is tegen

Bewoners van Sterrenburg-Noord zitten helemáál niet te wachten op betaald parkeren in hun buurtje. Bijna iedereen wil gewoon lekker gratis zijn of haar auto in de eigen straat blijven parkeren, ook al is daar lang niet altijd plek.