Stadskantoor voortaan elke vrijdag dicht om stookkosten te besparen

Dát kantoor is voortaan elke woensdag dicht. Ambtenaren die daar normaal gesproken werken, kunnen dan terecht in het Stadskantoor. De gemeente neemt die maatregel om stookkosten te besparen in het licht van de energiecrisis en vanuit duurzaamheidsoverwegingen.

Het besluit is verder mede ingegeven door het feit dat eigenlijk alle kantoorgebouwen sinds 1 januari minimaal energielabel C moeten hebben. Dordrecht gooit wat dat betreft geen hoge ogen, want het Stadskantoor heeft energielabel G. ,,Dus we vonden niet dat we niets konden doen’’, zegt gemeentelijk woordvoerder Mark Benjamin. ,,En dit is heel gemakkelijk uitvoerbaar.’’