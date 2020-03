Spullen met drone in gevangenis droppen mislukt, drie mannen aangehouden

Raadslid Zwijn­drecht loopt schedelba­sis­frac­tuur op bij val; niemand wil of kan haar vervangen

15:07 Als er iemand is die het pijn doet dat de enige zetel van GroenLinks in de gemeenteraad van Zwijndrecht al tijden leeg blijft, is het raadslid Laura Kroes zelf wel. Haar vingers jeuken, er is zo veel waarover ze haar mening zou willen geven. Maar het gaat niet. De drastische gevolgen van een ongelukkige valpartij spelen haar parten.