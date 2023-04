Sportief begin van Koningsdag en in de rij voor een oranjetompouce

LINTJESREGEN Loyale Bas (70) kán eigenlijk niet anders dan zich inzetten voor zijn dorp en dus kreeg hij een lintje

Met vrijwilligers van het Wijkpreventieteam Walburg loopt Zwijndrechtenaar Bas Mol (70) woensdagavond zijn ronde door de wijk. Alert op niet afgesloten auto’s, donkere woningen en kapotte straatverlichting. Want zo’n koninklijke onderscheiding is prachtig, maar ‘ik doe dit niet voor een lintje’. Mol wil, en dat is een terugkerende motivatie bij praktisch alle gedecoreerden, iets betekenen voor de mensen in zijn dorp.