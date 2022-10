Sportcentrum wil bijspringen zodat mensen met hoge gasrekening toch kunnen douchen

Steekpar­tij met schroeven­draai­er in Sliedrecht­se flat: ‘Een aanval uit het niets’

Een beledigende opmerking over zijn moeder bij een langslepend conflict schoot de 55-jarige Omar L. zó in het verkeerde keelgat, dat hij zijn rivaal in een flat aan de Tuinfluiterstraat in Sliedrecht kort erna enkele tikken uitdeelde. Volgens het Openbaar Ministerie met een boksbeugel en dus zware mishandeling. L. betaalde een hoge prijs voor die ‘aanval uit het niets’; hij werd met een schroevendraaier in zijn gezicht gestoken.

20 oktober