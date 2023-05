Splinternieuwe verkeerslichten op eerste werkdag in storing; Dordrecht zet verkeersregelaars in

Overal poep opruimen en je viervoeter overal aan de lijn: dit zijn de nieuwe regels voor hondenbe­zit­ters

Dordtse hondenbezitters moeten voortaan overal in de stad de poep van hun huisdier opruimen, ook in de losloopgebieden. Doen zij dat niet, dan kunnen zij beboet worden. Tot op heden was drollen rapen alleen verplicht in de bebouwde kom.