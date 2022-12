Speuren naar muizen in Dordtse etalages: ‘Hoe meer vette neuzen er op het raam staan, hoe beter’

VIDEO Elfjes nemen hun intrek in huisjes in bos De Elzen: ‘Als ze open doen, zou dat bijzonder zijn’

Geen mens die ze ooit gezien heeft, maar het kan haast niet anders of er leven elfjes in het Dordtse bos De Elzen. In ieder geval in de beleving van de Dordtse Moniek de Koning, die er in hoog tempo huizen voor de sprookjesfiguren bouwt.

5 november