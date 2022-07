Spek & Bonen heeft beste terras van Zuid-Holland: ‘Trots op ons team’

De Amsterdamse zaak De Veranda gaat er dit jaar met het goud van de Terras Top 100 vandoor. Pelle’s in Deurningen eindigt als tweede, Centraal in Baarlo als derde.

Op de achtste plaats vinden we Spek & Bonen terug. Het grandcafé, dat is te vinden aan de Kerkbuurt in Sliedrecht, is overigens de enige horecazaak in de Drechtsteden die dit jaar de top 100 heeft behaald. ‘Trots op ons team’, laat Spek & Bonen kort na de bekendmaking op Instagram weten. Vorig jaar bemachtigden pizzeria Il Mercato (52) en grand café Willaerts (66) uit Papendrecht nog een plaatsje op de ranglijst.