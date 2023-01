Speciale muts voor goede doel: ‘Gemiddeld twee kinderen per Dordtse schoolklas leven in armoede’

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat 10,1 procent van de kinderen in Dordrecht in armoede leeft; nog hoger dan het landelijke gemiddelde (7,5 procent). Het gaat om kinderen die opgroeien in een situatie waarin het inkomen onder de 120 procent van het sociaal minimum ligt. De Gemeente Dordrecht deelt de mutsenactie dan ook en benadrukt dat ‘gemiddeld twee kinderen per schoolklas in Dordrecht in armoede leven’.