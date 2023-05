Sonny uit Married at First Sight op het podium met Gorcums musicalgezelschap: ‘Ik heb zo’n leuke rol’

Splinter­nieu­we verkeers­lich­ten op eerste werkdag in storing; Dordrecht zet verkeersre­ge­laars in

De gloednieuwe verkeerslichten op het kruispunt aan de Overkampweg in Dordrecht, ter hoogte van de N3, zijn sinds vanochtend in storing. De gemeente Dordrecht laat weten dat er verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer rondom het kruispunt in goede banen te leiden.