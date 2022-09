Snackbars in de problemen door torenhoge energieprijs: ‘Dit is erger dan corona’

Nieuwe treinen eerste optie: ‘Maar voorkomen dat Merwedelin­ge­lijn straks niet naar Dordrecht rijdt’

De kans is groot dat over vijf jaar toch splinternieuwe treinen op de Merwedelingelijn rijden. ProRail vindt de kosten van het inbouwen van een verplicht veiligheidssysteem in de huidige treinstellen te duur en geeft een negatief advies aan het ministerie om er subsidie voor te verstrekken. Vervanging lijkt daarmee de enige logische optie.

21 september