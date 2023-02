Dit terwijl de Ringdijk in Zwijndrecht juist één van de twee doorgaande wegen door de gemeente is. Als hier ook nog eens zebrapaden aan worden toegevoegd, dan is mijns inziens de verkeersellende compleet. Het zal de Ringdijk doen veranderen in een verstopte hartslagader waar straks ieder moment een infarct kan ontstaan.

De lokale horeca kan zijn lol op met alle drempelgeluiden van auto’s als straks hun terrassen weer open gaan. Maar er zijn wel meer punten gecreëerd in de gemeente Zwijndrecht waar volgens mij echt iedere logica ontbreekt. Zoals de versmalling met verkeerlichten op de Lindtsedijk bij de asielboot. Wederom een doorgaande weg waar je in 99,9 procent van de gevallen totaal nutteloos staat te wachten. Op helemaal niets.

Hans van Leening

Zwijndrecht