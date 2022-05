Sluiting van zwembad Blokweer tot zomer van 2023 is mokerslag voor zwemclub: ‘Dit is niet vol te houden’

Zwembad Blokweer in Alblasserdam blijft nog zeker ruim een jaar dicht. Die tijd is minimaal nodig om de problemen met roestvorming en scheuren in de betonnen constructie op te lossen. Het zwembad, eigendom van de gemeente, werd op 1 februari van de ene op de andere dag gesloten . Verenigingen balen: ,,Dit is niet vol te houden.’’

De scheuren bleken zo groot dat die in combinatie met de vochtige omgeving en het gebruik van chloor in het zwembad zelfs gevolgen zouden kunnen hebben voor de constructiesterkte van de verdiepingsvloer, de vloer waarop zwembadbezoekers lopen. Die vloer blijkt bovendien niet bestand tegen de waterdruk vanuit het bassin, waardoor de bovenkant van dat waterbassin tegen de onderkant van de vloer drukt.

Lange levertijd

Volgens de gemeente zijn er oplossingen mogelijk voor de problemen, maar die kosten niet alleen veel geld, ook gaat er veel tijd overheen voordat het werk kan beginnen. Dat heeft onder meer te maken met de lange levertijd van bouwmaterialen. In juni spreekt de gemeenteraad over de mogelijkheden die er zijn om de roest- en scheurvorming definitief te verhelpen, na de zomer volgt een definitief besluit. Een gespecialiseerd onderzoeksbureau heeft de oplossingen aangedragen.

Quote Het is een enorme tegenval­ler dat we voor het jubileum niet het zwembad in Alblasser­dam kunnen gebruiken Femke van der Rhee, Wiekslag

Eind mei ontvangt de gemeente de definitieve versie van het rapport. Wethouder Arjan Kraijo voelt mee met de betrokken verenigingen, als Zwem- en Poloclub Wiekslag en de Reddingsbrigade. Ook kunnen zwemlessen voorlopig niet in Alblasserdam worden gegeven en moeten de recreatieve baantjeszwemmers uitwijken naar andere zwembaden. ,,Dit is natuurlijk heel vervelend voor iedereen’’, aldus Kraijo. ,,We snappen dat dit rauw op het dak kan vallen. We hadden allemaal gehoopt dat de problemen makkelijker en sneller opgelost konden worden.”

Jubileum

Bij Wiekslag dat in september het 50-jarig jubileum viert, komt de langere sluiting van het zwembad hard aan. ,,Het begon met twee weken, daarna werd het tot de zomervakantie en nu duurt het nog minimaal ruim een jaar’’, zegt secretaris Femke van der Rhee. ,,We hebben onze activiteiten ondergebracht in Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, maar daar zijn we natuurlijk niet de enige die gebruikmaken van de zwembaden. We kunnen er vaak alleen laat op de avond terecht. Het is niet vol te houden als dat nog een jaar zo blijft. Een groep is al bezig met het voorbereiden van het jubileum. Het is een enorme tegenvaller dat we hiervoor niet het zwembad in Alblasserdam kunnen gebruiken.’’

Wiekslag heeft vanwege de coronapandemie al moeilijke jaren achter de rug. Volgens Femke van der Rhee heeft dat ook leden gekost, omdat die tijdens de gedwongen sluiting van de zwembaden andere hobby’s hebben gevonden. ,,Daarna zijn we enthousiast weer begonnen en zagen we ook leden terugkeren. Dit is ontzettend balen, met name ook voor de jeugd. Juist voor hen wil je het zwemmen en waterpolo zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Belangrijke schakel

De beheerstichting van het zwembad, BSSA, gaat kijken of de zwemlessen, net als nu, in Papendrecht en Sliedrecht gegeven kunnen blijven worden. BSSA informeert de ouders, zodra hier meer over bekend is. Met de Wiekslag en de Alblasserdamse Reddingsbrigade wordt naar een oplossing gezocht. ,,Wij zijn goed met beide verenigingen in gesprek en steunen ze waar mogelijk. Zij zijn ook een belangrijke schakel in het voortbestaan van het zwembad’’, aldus BSSA-voorzitter Lykele Bokhorst.

Bokhorst geeft een pluim aan de personeelsleden van het zwembad. ,,Zij blijven zich onverminderd inzetten, terwijl de langere sluiting ook voor hen een enorme tegenvaller is.’’

