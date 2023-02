Ouders verbijsterd over sluiting kinderhartcentrum

Helaas worden keuzes gemaakt op basis van economische redenen en niet op die van belanghebbenden, namelijk ouders en kind. Uit ervaring weet ik, als ooit jong hartpatiëntje, wat het is om in een ziekenhuis te liggen en dat ouders niet iedere dag de gelegenheid hebben om je bij te staan. Nu besef ik best dat het inmiddels ruim 55 jaar later is en dat er technisch veel meer mogelijk is, maar de fysieke aanwezigheid is hiermee niet opgelost. Ik vind dat er eerder meer locaties moeten komen dan minder. We hebben gezien hoe dit centraliseren in de Covidcrisis heeft gewerkt. Het oudste, toonaangevende ziekenhuis buitensluiten, vind ik onbegrijpelijk. Als de professoren Brom en Snellen uit Leiden hun kennis niet hadden gedeeld, had de thoraxchirurgie, cardiodiagnostiek en de behandeling van operabele hartaandoeningen in Nederland nooit zo ver geweest. Kennelijk loont lobbyen meer dan inventiviteit en durf.

Peter Viseer

Zwijndrecht