Sliedrechtse voetbalvrienden Coen en Dennis stoppen: ‘Afscheid met degradatie zou zware smet zijn’

Wielwij­kers balen van zandvlakte die al jaren in hun wijk ligt: ‘Daar moeten mijn kinderen dan spelen’

Tot een jaar of vier geleden was het Wielwijkpark een plek waar Wielwijkers graag kwamen, tot de gemeente een deel liet leegruimen voor renovatie en woningbouw. Sindsdien is er niets meer gebeurd. ,,Wij zitten hier al jaren met een stuivende zandvlakte en daar moeten mijn kinderen dan spelen.’’