Sliedrechtse coalitie is rond: in eerste instantie drie wethouders, later misschien eentje extra

Een primeur voor Sliedrecht. Dat is de eerste gemeente in de regio waar de nieuwe coalitie rond is: SGP-ChristenUnie, CDA en VVD gaan de komende vier jaar met zijn drieën aan de slag.

Elke partij levert in eerste instantie één fulltime wethouder. Dat is opmerkelijk, want SGP-ChristenUnie is met zeven zetels veruit de grootste van de drie. Het CDA heeft er drie en de VVD zelfs maar twee. Mocht gaandeweg blijken dat drie wethouders te weinig is, dan levert SGP-ChristenUnie een extra wethouder.

‘Op dit moment is drie fte voldoende en is het niet nodig om met vier wethouders aan de slag te gaan’, aldus de drie nieuwe coalitiegenoten in een persbericht. De VVD is nieuw in de coalitie, er wordt afscheid genomen van de PvdA.

PRO Sliedrecht aan de kant gezet

De vorige coalitie begon in 2018 met vier wethouders van evenzoveel partijen aan de raadsperiode, maar sinds begin 2020 bleven er nog drie over. Toen werd PRO Sliedrecht uit de coalitie gezet en moest dus ook toenmalig wethouder Hanny Visser afscheid nemen. Zij was er bij de verkiezingen van vorige maand op gebrand opnieuw een plek in het college van burgemeester en wethouders te bemachtigen, maar dat komt er dus niet van.

Ton Spek (CDA) is de enige wethouder die terugkeert in het dagelijks bestuur. Nieuw zijn Cees Paas namens SGP-ChristenUnie en Roelant Bijderwieden (VVD). Die laatste twee waren de afgelopen periode raadslid.

Aan het coalitieakkoord wordt nog gewerkt. Verwacht wordt dat dat eind deze maand wordt gepubliceerd, waarna de gemeenteraad het in mei bespreekt.

De Sliedrechtse wethouders voor de regeerperiode 2022-2026: Roelant Bijderwieden (VVD), Cees Paas (SGP-ChristenUnie) en Ton Spek (CDA).

