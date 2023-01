Sliedrecht ziet nieuwe hoogspanningsmasten liever niet komen: ‘Gemeente wordt al zwaar belast’

binnenkijken Co en Erica wonen in een héél duurzaam dijkhuis: ‘We betalen maar 40 euro aan gas en elektrici­teit per jaar’

Ze vielen voor de rust en ruimte die het huis aan de Lekdijk biedt. Nu de kinderen van Co en Erica Bliekendaal alle vier een eigen plekje hebben gevonden, was de keuze: verbouwen tot een bed and breakfast of verhuizen. Het stel heeft nu gekozen voor het laatste.

30 december