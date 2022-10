Sliedrecht staat ‘bestuurlijk’ al veel te lang stil

DHL spreekt zich uit na groeiend aantal bijtinci­den­ten: ‘Houd hond weg bij ons personeel’

De pakketbezorgster die afgelopen maandagavond door een hond in haar gezicht werd gebeten in Alblasserdam, houdt een litteken over aan het incident. Haar werkgever DHL is ondertussen bezorgd over het groeiend aantal bijtincidenten en roept pakjesontvangers op honden weg te houden bij hun medewerkers.

26 oktober