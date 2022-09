Sliedrecht maakt zich klaar voor komst vijftig asielzoekers in eigen gemeentehuis

In Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is de crisisnoodopvang er al , maar op zeer korte termijn dus ook in Sliedrecht. De asielzoekers worden opgevangen op de begane grond van het pand aan de Industrieweg. Dat deel van het gemeentekantoor staat in afwachting van verbouwing grotendeels leeg. ,,En doordat we de crisisnoodopvang op ons eigen terrein realiseren wij de veiligheid goed kunnen waarborgen’’, laat de gemeente weten.

Opvang is tijdelijk

Burgemeester De Vries benadrukt dat de opvang tijdelijk is. ,,Voor de gemeente Sliedrecht is het belangrijk dat de crisisnoodopvang van asielzoekers beperkt is in tijd, in omvang en in de hoeveelheid werk die dat van ons vraagt. Want er komt al veel op onze gemeente en op onze inwoners af. Daarom duurt de opvang tot uiterlijk 31 december 2022, zijn we blij met de steun van vooral de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en achten wij een omvang van maximaal vijftig personen verantwoord en passend bij de schaal van onze gemeente Sliedrecht.’’