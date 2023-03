Slagboom bij Papendrechtse brug eruit gereden; N3 korte tijd dicht

LEZERSBRIEVEN ‘Waterschap niet overleve­ren aan ministerie of provincie’

Naar aanleiding van de column van Kees Thies “Weg met die bestuurslaag”. Ik dacht meteen: 'dat gaat over de waterschappen! Met name de citaten ‘eigenlijk gewoon een achterhaald overblijfsel’ en ‘gewoon stoppen met die totaal overbodige, geldverslindende’ stimuleerde mij om te reageren. Polders zijn hier een zeer oude verschijningsvorm van openbaar bestuur en hebben hun bestaansrecht allang bewezen. Samenvoeging van veel kleine polders zorgde er voor dat ons land nu 21 waterschappen telt. Wat mij betreft zeker geen achterhaald overblijfsel. De kwalificatie ‘geldverslindend’ werp ik verre van mij. Elk jaar wordt een begroting opgesteld waaruit voor ingezetenen een zo laag mogelijke waterschap heffing komt. Ik weet dat dijkbeheer, peilbeheer, zuivering rioolwater en alle dagelijkse werkzaamheden bij het waterschap door profs wordt uitgevoerd. Zeker oneens ben ik het met de suggestie om waterschappen bij Rijkswaterstaat onder te brengen. Ondanks dat ik het genoegen mag smaken om bij RWS werkzaam te zijn. Nee, waterschappen moeten zelfstandig blijven met een eigen vaste inkomensbron. En niet worden overgeleverd aan ‘politieke en financiële’ omstandigheden van een ministerie of provincie. Zijn er dan geen verbeteringen mogelijk? Zeker, dat heeft de afgelopen bestuursperiode bij waterschap Hollandse Delta helaas laten zien. Bert Staat (SGP-kandidaat waterschap Hollandse Delta) Dordrecht