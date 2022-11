Sjaans borst moest eraf door kanker: ‘Die zware, plakkerige siliconen in mijn bh waren vreselijk’

Na toename zorgen bij patiënten start ziekenhuis in Dordrecht met ‘borstim­plan­ta­ten­spreek­uur’

Vrouwen die problemen ervaren met borstimplantaten kunnen vanaf 7 november terecht op een speciaal spreekuur in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Tijdens één bezoek wordt een echo gemaakt, voorlichting gegeven en bepaald of vervolgbehandeling of -onderzoek nodig is.

31 oktober