Sidney (47) organiseert Keti Koti Dordrecht: ‘Trots dat wij Surinaamse Nederlanders zijn’

Swendeline (28) wil lelijk koloniaal verleden van Dordt meer belichten: ‘Durven mensen dit onder ogen te zien?’

Geboren in Curaçao en opgegroeid in Dordrecht, worstelde stadsdichter Swendeline Ersilia (28) lang met de vraag waar zij bij hoorde. In een stad waar bovendien de link met het koloniale verleden voelbaar is, tracht zij nu deze geschiedenis te belichten, zoals tijdens Keti Koti. ,,We vertellen toch ook over de gebroeders De Witt?”