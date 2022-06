Serge (56) en team Van der Valk zijn een hit op TikTok met Chateau-video’s: ‘Maar ik lijk niet op Martien hoor’

DORDRECHT Politie ‘te geweldda­dig en racistisch’ bij aanhouding vader en zoon, maar agenten en OM hielden dat achter

Een vader en zoon die werden verdacht van geweld tegen drie agenten gaan vrijuit. In de zogeheten ‘kutnegerzaak’ bleek donderdag dat de politie ‘disproportioneel’ geweld gebruikte bij de aanhouding van het tweetal en bovendien racistische uitlatingen deed. Maar dat alles is vervolgens weggelaten in het proces-verbaal. ,,Vormverzuim", oordeelde de rechtbank.

