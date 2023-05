Scooterrijder zwaargewond na aanrijding met auto in Dordrecht

Moluks monument onthuld op begraaf­plaats Essenhof

Op begraafplaats Essenhof in Dordrecht is vrijdag een monument onthuld, als eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers in Nederland. Het herinnert aan het leed van de Molukkers die in 1951 naar Nederland zijn verscheept voor een ‘tijdelijk verblijf’, maar daarna door politieke omstandigheden niet terug konden naar de Molukken.