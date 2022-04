Scooterrijder knalt tegen paal op Karel Doormanlaan in Zwijndrecht

Oekraïense leerlingen schakel­klas verwelkomd met volkslied: ‘Indrukwek­kend’

Met het Oekraïense volkslied is de eerste groep Oekraïense leerlingen deze week welkom geheten in de internationale schakelklas in Dordrecht. ‘Een indrukwekkende opening’, aldus het Stedelijk Dalton Lyceum.

8 april