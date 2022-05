Schuif gezellig aan bij Renate: ‘Zelfs in de regen of in de kou, iedereen is van harte welkom’

,,Eigenlijk doe ik de administratie voor Wijk voor Wijk, maar ik help op donderdag, samen met twee collega’s, bij het wijkterras. We zijn een team met z’n drieën en we zorgen voor de mensen in de wijk Crabbehof. Het initiatief is in coronatijd ontstaan, ik ben er later bijgekomen. Er is een tafel neergezet met stoelen en koffie en thee, zodat de mensen kunnen aanschuiven. Zelfs in de regen of in de kou, iedereen is van harte welkom.”