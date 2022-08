Schrik zit erin op het water: ‘Een halve minuut later en we waren over plezierjacht met kinderen gevaren’

Burgemees­ter Wouter Kolff door het stof: ‘Beëindigen protestac­tie tegen kap van bomen was niet terecht’

Het wegsturen van acht actievoerders uit het Weizigtpark afgelopen dinsdagavond was niet terecht. Dat stelt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff in een verklaring. De actie was gekant tegen de voorgenomen kap van 118 bomen in het Dordtse park.

4 augustus