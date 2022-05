Schoolterrein voor bouwvakkers wordt nieuwe woonwijk

In totaal worden tussen de A16 en het park 209 nieuwe woningen gebouwd: 146 appartementen in wooncomplexen en twee woontorens en 63 rijtjeshuizen met tuin, die daartussen komen. Aan de rand van het terrein bouwt Woonbron 29 sociale huurwoningen.

Alle woningen komen in een groen, openbaar park te liggen met diverse vijvers, wandel- en fietspaden. De bewoners parkeren zelf ondergronds in parkeerdekken, waarop groene tuinen worden aangelegd.

Amerikaanse studentencampus

Volgens ontwikkelaar BPS Real Estate moet de nieuwe wijk gaan lijken op de studentencampussen in Amerika. De wijk maakt straks deel uit van de groene as die vanaf het Admiraalsplein door het Wielwijkpark naar de nieuwe, groene wijk Amstelwijck loopt. De oude bomen worden gehandhaafd. De huidige vijver op de hoek van de M.H. Trompweg verdwijnt, maar daar komen nieuwe waterpartijen voor terug. Verder wil de ontwikkelaar op de kop van de wijk, tegenover het park, horeca vestigen met een terras.

Op het terrein staan verschillende schoolgebouwen (het Bouwhuys), waar vooral bouwpersoneel wordt opgeleid. Het Da Vinci College heeft er een schoolgebouw waar studenten 27 verschillende opleidingen tot onder meer metselaar, tegelzetter, houtbewerker of interieurbouwer kunnen volgen. Daarnaast staan er nu een bedrijfsverzamelgebouw (Trompstaete) en een portieketageflat van Woonbron. Alle huidige gebouwen worden gesloopt. Da Vinci krijgt een nieuw schoolgebouw in de nieuwbouwplannen.

Volledig scherm Een luchtfoto van de Bouwhuys-locatie in Wielwijk. © BPS Real Estate

De Dordtse welstandscommissie had graag gezien dat een paar gebouwen behouden konden blijven en verbouwd konden worden tot woongebouwen, maar dat is volgens ontwikkelaar en architect niet mogelijk. ,,Dit wordt de nieuwe entree van Wielwijk vanaf de rotonde en de overkant van de A16”, zegt architect Ernst van Rijn. ,,Dit is de enige manier om zoveel woningen in het groen op deze locatie te kunnen bouwen.”

Compensatie gesloopte woningen

De partijen hebben een haalbaarheidsstudie gedaan en daarna samen stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor het terrein, dat aansluit bij de visie op de wijk. De gemeente wil met de nieuwbouw hier op het schoolterrein aan de Karel Doormanweg vooral compensatie bieden voor de vele gesloopte woningen in de wijk. Aan de M.H. Trompweg zijn bijvoorbeeld 220 verouderde portiekflats gesloopt. ,,In de Tromptuinen zijn daar 72 grondgebonden woningen voor teruggekomen. Op deze plek komen 209 woningen waar nu geen woningen staan. Zo hebben we de sloop weer goedgemaakt”, zegt stedenbouwkundige Jeroen van der Stel van de gemeente. ,,Bovendien telde Wielwijk een vrij eenzijdige woningvoorraad. Die wordt met dit plan veel gedifferentieerder.”

Zo komen in de complexen een mix van grote en kleine appartementen, ook voor starters en senioren, en rijtjeswoningen in verschillende prijsklassen. Gebouwd wordt er echter nog lang niet. BPS Real Estate presenteerde deze week de eerste plannen aan de welstandscommissie, die nog volop vragen heeft..

De ontwikkelaar hoopt de planvorming en de aanpassing van het bestemmingsplan voor de vakantie af te ronden. Daarna wil de ontwikkelaar drie architecten de woningbouwplannen in detail laten uitwerken. ,,We zouden dan medio 2023 kunnen beginnen”, zegt directeur Stefan Fieten. ,,We gaan de jaren daarna in fases bouwen. Eind 2024 komen de eerste woningen gereed en de anderen in 2025, 2026 en 2027.”

