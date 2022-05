Schoolterrein in Dordrecht wordt nieuwe woonwijk

Buren Wittstaete en ING zijn overlast van feestende huurders beu: ‘We horen ze de hele nacht’

Vanwege het lawaai van feestende jongeren in het ING-pand kunnen bewoners van de Matthijs Balenstraat in Dordrecht ’s nachts niet slapen. Nu ook het naastgelegen Wittstaete verbouwd wordt tot woontorentje met balkons, is de maat vol en maken ze bezwaar.

13 mei