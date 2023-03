School Kompas tijdelijk naar Oranje Vrijstaatplein

Terug naar de modieuze ‘roaring twenties’ in Huis Van Gijn

Het huis van Simon van Gijn aan de Nieuwe Haven in Dordrecht is sinds 1925 een museum en donderdagavond keerde de sfeer van de roaring twenties terug in de woning van deze welgestelde koopman, bankier en advocaat. Drie keer werd er een modeshow opgevoerd vol kleding uit dat decennium − de periode dat mode voor het eerst als iets belangrijks werd gezien.