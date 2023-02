Scholen proberen ouders over te halen het onderwijs in te gaan: ‘Zij voelen de pijn van het lerarentekort’

Oude vos Gomes nog van waarde voor Nieuwen­hoorn: ‘Liever uur knallen dan hele wedstrijd doseren’

Hij had de winnende goal op zijn hoofd, maar zag zijn kopbal in de slotfase van de wedstrijd gekeerd worden. Dimitri Gomes Almeida was echter weer belangrijk voor Nieuwenhoorn, dat tegen Goes mede door zijn inbreng een 0-2 achterstand wegpoetste: 2-2.

12:30