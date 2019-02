Scholen in de regio zeggen nee tegen klimaatspijbelen

COLUMN ‘Hé Kees, waar heb je Blafmans gelaten?’

7:40 ,,Hé waar heb je Blafmans gelaten?’’ Gerhard, bijna zeventig jaar geleden geboren in Keulen, maar al decennialang eilandbewoner, is oprecht teleurgesteld dat ik ‘Ohne Hund’ over de markt wandel. Hij is namelijk gek op Blafmans. Ik leg hem uit dat mijn hond momenteel ligt uit te hijgen van een lange wandeling in De Elzen en dat ik mijn lekkerbekkie daarom vandaag solo ga halen.