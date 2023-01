Schietpartij bij winkelcentrum in Zwijndrecht: ‘We hoorden gegil en daarna nog twee schoten’

Tim Uittenboogaard (28) was getuige van de reanimatie. ,,Wij wilden bij de Aldi boodschappen doen, maar omdat we een agent zagen lopen en veel mensen zagen staan, zijn we naar buiten gelopen. Mijn vrouw is blijven staan, ik ben verder gelopen. Toen zag ik de betreffende vrouw roerloos op de grond liggen. De ambulances kwamen aangespoed en de ambulancebroeder sprong eruit en begon direct te reanimeren.”



Het maakte indruk op de Zwijndrechtenaar. ,,Het was echter al na twee minuten voorbij. Er werd een wit doek over de overleden vrouw gelegd. Daarna is iedereen weg gestuurd.”



De andere vrouw, volgens Uittenboogaard de dochter, werd op een brancard gelegd en per direct weggevoerd met de ambulance. ,,Ik sprak iemand die het zag gebeuren. Hij was boos, omdat het even duurde voordat de hulpdiensten er waren en omdat er eerst aan hem werd gevraagd wie hij was. Hij was helemaal verbouwereerd. Hij is meegenomen door de politie voor een getuigenverklaring.”



Een andere getuige, Eline, vertelt: ,,We waren binnen. Toen we buiten kwamen waren er allemaal mensen en we zagen iemand liggen. Dat was schrikken.”



Op de parkeerplaats is het nog steeds druk. Het afgezette terrein staat vol fietsen en auto's. Mensen kunnen hun auto niet bereiken. Iemand van stadsbeheer gaf mensen een tijdje hun fietsen terug, maar werd door politie op zijn vingers getikt: er is nog sporenonderzoek gaande. Daarbij is ook een speurhond aanwezig. Naar verwachting wordt het terrein vanavond rond 21.00 uur vrijgegeven.