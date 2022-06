Ruzie om kinderen, mondt uit in heftige vechtpartij bij speeltuin: ‘Was in shock, heb hele nacht niet geslapen’

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar wat er precies is gebeurd op het pleintje aan de Maarten Harpertsz Trompweg. ,,We kunnen daarom op dit moment nog niets meer vertellen over het incident.” Eén van de vrouwen (een 17-jarig meisje) die aanwezig was bij de vechtpartij meldt dat zij ‘door haar haren door de speeltuin is gesleept’ door een volwassen vrouw. Het opstootje zou zijn ontstaan na een ruzie rondom twee kinderen.