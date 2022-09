Ruud Lammers trekt keutel over coronabeleid in: ‘Indruk wegnemen dat wij tegen vaccineren zijn’

Autobrand in parkeerga­ra­ge Spuihaven in Dordt; garage was tijdelijk gesloten

De brandweer rukte woensdagochtend uit voor brand in de parkeergarage Spuihaven in Dordrecht. Het ging om brand onder de motorkap van een auto, op de derde etage van de parkeergarage. De garage was tijdelijk afgesloten voor mensen die hun auto willen halen of parkeren.

28 september