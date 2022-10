Ruime meerderheid voor gratis OV voor Papendrechtse 66-plussers; optie wordt onderzocht

Nieuwe was- en strijkser­vi­ce voor mensen met uitkering en senioren: ‘Meerdere vliegen in één klap!’

WaST?! Het is de ‘roepnaam’ voor een nieuwe was- en strijkservice in de Drechtsteden. De voorziening helpt uitkeringsgerechtigden die moeite hebben een reguliere baan te vinden aan werk en ondersteunt bijvoorbeeld senioren die niet meer in staat zijn om hun huishouden helemaal zelfstandig te draaien. Maandag 3 oktober start WaST.

8:53