Ruby Nijhoff (28) is helemaal in haar element als er iets te regelen valt: ‘Ik hou van groots denken’

Peddelrou­te op de Linge, maar er zijn problemen in Ne­der-Betuwe: ‘Maar klein stukje onbelem­merd varen’

Op de Beneden-Linge tussen Tiel en Geldermalsen wordt in april een peddelroute geopend voor kanoërs, kayakkers en suppers. Onderzocht wordt of verlenging van die route tussen Tiel en Doornenburg ook mogelijk is.

12 december