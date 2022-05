Rouw op sportvelden om schietpartij bij zorgboerderij; minuut stilte, rouwbanden en vlaggen halfstok

Dit gebeurde vanmiddag onder meer bij de wedstrijd tussen De Alblas en Streefkerk. Beide voelen het leed van de schietpartij, met twee dodelijke slachtoffers van dichtbij. ,,Het 34-jarige slachtoffer is de zus van drie van onze leden’’, vertelt voorzitter Chris de Lange van Streefkerk. ,,De ouders van het slachtoffer wonen in Streefkerk en komen ook geregeld bij de club. Het komt hard aan in ons dorp, waar iedereen elkaar kent. Het is zo bizar, niet te bevatten. Ik ben even in de supermarkt geweest en iedereen is verbijsterd.’’