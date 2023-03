Rookhok poppodium omgetoverd tot prikkelarme ruimte: ‘Mensen met autisme of adhd willen óók naar concert’

Het Energie­huis bestaat tien jaar: ‘Dit gebouw omarmt je zodra je er binnen­stapt’

Tien hoeraatjes voor het Energiehuis! Het is deze week tien jaar geleden dat de eerste voorstelling er werd gegeven. Nadat de gemeente Dordrecht 35 miljoen stak in de verbouwing van de oude energiecentrale aan de Noordendijk namen culturele instellingen er hun intrek. Inmiddels is het cultuurwalhalla niet meer weg te denken uit de stad.