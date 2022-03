Rol van Dordtse verzetsheldin ‘Diet’ bleef lang onderbelicht, maar nu hangt er een plaquette op haar oude school

Dina Barendregt - ook wel ‘Diet’ genoemd - deed eindexamen in 1942. In die beginjaren regelde ze - jong als ze was - onder meer adressen voor Joodse onderduikers en bezorgde illegale kranten. Samen met haar vriend Jan Kloos zette ze later in de oorlog haar verzetswerk voort met het in kaart brengen en registreren van Duits luchtafweergeschut op het eiland van Dordrecht.