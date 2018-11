Roken in de speeltuin wordt verboden

Vooruitlopend op maatregelen van de landelijke overheid gaat de gemeente Dordrecht het roken rond scholen en in alle speeltuinen verbieden. Zo'n verbod wordt binnenkort expliciet opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wethouder Rik van der Linden (Jeugd en Gezondheid) geeft daarmee gehoor aan een motie van de gemeenteraad.

Juist in de week dat uitlekte dat staatssecretaris Paul Blokhuis een preventieakkoord heeft liggen om roken keihard aan te pakken, besloot de Dordtse politiek om hem een stap voor te zijn. Vooruitlopend op een landelijk verbod om te roken op plekken waar veel kinderen komen, wordt het in de oudste stad van Holland strafbaar om te paffen in en bij speeltuinen en scholen.

Lees ook Ziekenhuisterrein Albert Schweitzer nu officieel rookvrij Lees meer

Aanvankelijk wilde verantwoordelijk wethouder Rik van der Linden zo'n verbod vanuit de gemeente opleggen. In plaats daarvan liet hij het initiatief liever bij de instellingen of clubs. Zo voerden het Albert Schweitzer ziekenhuis, meerdere voetbalclubs en kinderboerderij Weizigt al op eigen houtje een rookverbod in.

,,We steunen absoluut de beweging naar een rookvrij Dordrecht, maar maken vooralsnog niet de stap dat in de APV vast te leggen'', zei de wethouder. Vooral het verwachte gebrek aan handhaving om naleving af te dwingen was voor de bestuurder een bezwaar.

Akkoord

De fractie van politieke partij ChristenUnie/SGP -nota bene zijn eigen partij- dwingt Van der Linden nu om toch overstag te gaan. Bijna de gehele gemeenteraad ging akkoord met een motie waarin het college opdracht wordt gegeven het verbod voor speeltuinen en scholen expliciet in de APV op te nemen.

,,Als je in de speeltuin zit, zie je dat er om de kinderen heen door mensen driftig wordt gerookt'', schetst fractievoorzitter Joost Veldman. Anno 2018 vind hij dat uit den boze. ,,Als je een verbod in de APV zet, dan kan er gehandhaafd worden. De handhavers hebben dan een juridisch handvat'', klinkt zijn motivering.

Met uitzondering van Gewoon Dordt steunde iedereen de motie. Die oppositiepartij noemde het initiatief 'overbodig', omdat een rookverbod door allerlei instellingen zelf al wordt ingesteld. ,,Het bewustzijn is er al'', aldus Irene Koene.

Ondanks zijn eerder weigering zegt de wethouder dat hij de opdracht uitvoert. Hoe, dat wordt binnenkort duidelijk. ,,We komen er op terug'', laat hij via zijn woordvoerder weten.

Reageren? dd.brieven@ad.nl