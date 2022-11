Robin Matena (30) overleden: ‘Hij had ziekte van Duchenne, maar genoot volop van het leven’

In Papendrecht is op 30-jarige leeftijd Robin Matena overleden. Hij leed aan de ongeneeslijke spierziekte Duchenne en werd vooral bekend door de toernooien om de Robin Matena Bokaal.

Op 4-jarige leeftijd begon het op te vallen dat Robin minder bewoog dan je zou verwachten en ook viel hij geregeld. De artsen stelden later de diagnose Duchenne en de verwachting was aanvankelijk dat Robin, die vanaf zijn achtste jaar aangewezen was op een rolstoel, hooguit 20 jaar zou kunnen worden.

Ondanks zijn vele beperkingen, wordt Robin herinnerd als een vrolijkerd. ,,Hij was eigenzinnig en wat in zijn kop zat, zat niet in zijn kont’’, zegt Wim Erkelens, jarenlang één van de krachten achter het toernooi om de Robin Matena Bokaal. ,,En hij kon ontzettend grappig uit de hoek komen. Hij was snel tevreden, niet veeleisend en genoot volop van het leven.’’

Zuipen voor Duchenne

Voetbalvereniging Papendrecht organiseerde sinds 1997 het toernooi om de Robin Matena Bokaal op diverse plekken in het dorp, waarbij mensen zonder handicap in een rolstoel moesten meedoen. Doel was geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. In twintig jaar tijd - in 2016 was de laatste keer - wisten ze meer dan 200.000 euro bij elkaar te brengen voor het goede doel en er zijn nog ieder jaar acties. ‘Zuipen voor Duchenne’ was enkele jaren geleden de meest beruchte. Bij al die evenementen was Robin de stralende hoofdgast.

Hoewel er nog steeds geen medicijn is, is de behandeling de afgelopen jaren wel verbeterd. Daardoor is Robin ouder geworden dan aanvankelijk werd verwacht. Zijn overlijden was uiteindelijk een eigen keuze, omdat hij steeds meer pijn kreeg. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Volledig scherm René van der Gijp maakte in 2016 de opbrengst bekend van het Robin Matena toernooi. © Richard van Hoek

