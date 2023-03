Rob van Esch moet FC Binnenmaas redden in strijd tegen degradatie na ontslag Michel van Noort

indebuurt.nl Dordt onder de Loep: Erik brengt Dordtse onderne­mers op een nieuwe manier in beeld

Dordrecht zonder ondernemers is geen Dordrecht. Daarom zet Erik Blokland ze in het zonnetje via zijn platform Dordt onder de Loep. Door middel van video’s geeft hij ondernemers uit alle wijken een gezicht.